Hakimler tutuklandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan 10 hakim ve savcı dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılanşüphelilerden hakim CüneytU. tutuklandı. Tekirdağ'da da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Çorlu, Çerkezköy ve Saray ilçelerinde gözaltına alınan 8 hakim ve savcıdan 2'si tutuklandı. Sivas'taki operasyonda ise gözaltına alınan 7 askerden 4'ütutuklandı.
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