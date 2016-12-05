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ler tutuklandı

Hakimler tutuklandı
Adana'da /Paralel Devlet Yapılanması soruşturmasında gözaltına alınan 10 ve dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden hakim Cüneyt U. tutuklandı. Tekirdağ'da da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Çorlu, Çerkezköy ve Saray ilçelerinde gözaltına alınan 8 hakim ve savcıdan 2'si tutuklandı. Sivas'taki operasyonda ise gözaltına alınan 7 askerden 4'ü tutuklandı.

MURAT KARAMAN
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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