Gözlem altında

Adana'da alkol ve madde bağımlısı olan Osman Göz (46), bu illetten kurtulmak için her yolu denedi ancak bir türlü başaramadı. Canına kıymaya karar verdi. Dün gün boyu 2 kez intihar girişiminde bulundu. Bağımlılıktan kurtulamadığını, tedavi olmak istediğini söyleyerek 3'üncü kez de bir cami inşaatının minaresine çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Göz ise "Yeter artıkbıktım bu hayattan, tedaviolamıyorsam ölmek istiyorum" diye bağırdı. Yukarıya çıkanekipler, tedavi sözü vererekGöz'ü ikna etti. Daha sonra daAMATEM'e götürdü.
* Madde bağımlısı Osman Göz, tedavi olmak için bir günde 3 kez intihara kalkıştı. Polis tarafından ikna edilerek AMATEM'e kaldırıldı.
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