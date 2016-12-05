Gitti düldülüm

İzmir'de semt pazarlarında kadın kıyafetleri satarak geçimini sağlayan 3 çocuk annesi Bakiye Karataş'ın (48) eşi Veli Karataş, 12 yıldır kullandıklarıminibüsü, geçen 1 Aralık'ta belediyeye aitücretsiz park yerine bıraktı. Bir süre sonra geri döndü ancak aracı yerinde bulamadı. Soluğu karakolda alan çift şikayetçi oldu. Hemen harekete geçen jandarma, çalınan minibüsü o gece yarısıTırazlı Köyü yakınlarındaki ormanlıkalanda, 40 metrelik uçuruma yuvarlanmışhalde buldu. Minibüsünün bulunduğu uçuruma eşi ve çocukları ile giden Bakiye Karataş, ekmek teknesini kullanılamaz halde görünce gözyaşlarına hakim olamadı. "Bunuyapanların hiç mi vicdanı yok" diyen kadın şunları söyledi:
'PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIM'
"Ben bunu haketmedim. Bu minibüs benim 12 yıldır ekmek teknem. Ben ona kıyamıyordum, 'Düldülüm' diye seviyordum.Bizler bu kişilerle aynı havayı soluyoruz.Emniyet Müdürü'ne buradan çağrıyapıyorum, 'Bu hırsızları' bulun.İçerisinde 15 bin liralık malım vardı,onu da çalmışlar. Ürünleri kredi çekerek aldım. Ben şimdi bu borcu nasıl ödeyeceğim. Bu araba 50 kilometre öteden buraya kadar getirildi. Çalındığı yerde bulunan MOBESEkamerası çalışmıyormuş.Çok rahat bir şekilde aracı buraya kadargetirmişler. Ya bu kişiler arabayıbaşka amaçla çalmış olsalardı?Nefes aldığım sürece, onlaryakalanana kadar peşlerinibırakmayacağım." Ekiplerin parmak izi çalışmasının ardından, uçurumda ormanlık alanda yan yatmış halde duran minibüs, çekici tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.
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