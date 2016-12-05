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Gitti düldülüm

Pazarcı ’ın minibüsü çalındı. Ekmek teknesini, 40 metrelik uçurumda gören kadın, “Gitti Düldülüm” diye ağladı

Gitti düldülüm
İzmir'de semt pazarlarında kadın kıyafetleri satarak geçimini sağlayan 3 çocuk annesi Bakiye Karataş'ın (48) eşi Veli Karataş, 12 yıldır kullandıkları minibüsü, geçen 1 Aralık'ta belediyeye ait ücretsiz park yerine bıraktı. Bir süre sonra geri döndü ancak aracı yerinde bulamadı. Soluğu karakolda alan çift şikayetçi oldu. Hemen harekete geçen jandarma, çalınan minibüsü o gece yarısı Tırazlı Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, 40 metrelik uçuruma yuvarlanmış halde buldu. Minibüsünün bulunduğu uçuruma eşi ve çocukları ile giden , ekmek teknesini kullanılamaz halde görünce gözyaşlarına hakim olamadı. "Bunu yapanların hiç mi vicdanı yok" diyen kadın şunları söyledi:

'PEŞLERİNİ BIRAKMAYACAĞIM'
"Ben bunu haketmedim. Bu minibüs benim 12 yıldır ekmek teknem. Ben ona kıyamıyordum, 'Düldülüm' diye seviyordum. Bizler bu kişilerle aynı havayı soluyoruz. Emniyet Müdürü'ne buradan çağrı yapıyorum, 'Bu hırsızları' bulun. İçerisinde 15 bin liralık malım vardı, onu da çalmışlar. Ürünleri kredi çekerek aldım. Ben şimdi bu borcu nasıl ödeyeceğim. Bu araba 50 kilometre öteden buraya kadar getirildi. Çalındığı yerde bulunan MOBESE kamerası çalışmıyormuş. Çok rahat bir şekilde aracı buraya kadar getirmişler. Ya bu kişiler arabayı başka amaçla çalmış olsalardı? Nefes aldığım sürece, onlar yakalanana kadar peşlerini bırakmayacağım." Ekiplerin parmak izi çalışmasının ardından, uçurumda ormanlık alanda yan yatmış halde duran minibüs, çekici tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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