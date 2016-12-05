Film gibi kaçış

Önceki gün İzmirKarabağlar'daki evinde uyuduğu sırada, uyuşturucu çetesi tarafından bilekleri kesildikten sonra kaçırıldığı iddia edilen 16 yaşındaki Ayşenur S.'nin İstanbul'daki erkek arkadaşına gittiği belirlendi. Daha öncede evden kaçan Ayşenur S. babasınamesaj atıp kaçırıldığını öne sürdü.Kızlarına ulaşamayınca eve gidenaile, Ayşenur'un yatağında kanlıbir bıçak, yırtık pijamaları veher yere sıçramış kan lekelerinigörünce dehşete düştü. Alarma geçen polis, genç kızın yakın çevresini, ayrıca evinin çevresi ve şehirlerarası otobüs terminalindeki güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı. İncelemede, Ayşenur'un eğitim gördüğü sırada tanıştığı arkadaşı 20 yaşındaki A.O.Y. ile irtibat kurduğu tespit edildi. Genç kızın, otobüs terminalinden ablasına ait nüfus cüzdanıyla İstanbul'a bilet aldığı belirlendi. Polis A.O.Y.'nin İstanbul'daki evine operasyon düzenlendi ancak ikili bulunamadı. Arandığını öğrenen A.O.Y., Ayşenur ile Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip polise teslim oldu. Sağlık raporu alınan genç kızın vücudunda herhangi bir yara veya darp izine rastlanmadı.
UYUŞTURUCU YOK
Ayşenur, ailesinin dikkatini çekmek için böyle bir yalana başvurduğunu, kaçırılmadığını söyledi. Daha önce de 3 kez evden kaçan ve her seferinde polis tarafından bulunan genç kızın uyuşturucu kullandığına dair bir kaydın bulunmadığı da ortaya çıktı. İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Kendi isteğiyle evinden ayrıldığı ortada. Ne uyuşturucu kaçakçısı var, ne de kızın yaralanması sözkonusu. Evin çıkışından terminalden biletin alışına kadar yalnız olduğuna dair görüntüler var. İstanbul'a gittiğini tesbit ettik. İstanbul'da birlikte olduğu kişiyi bulduk ve o kişi kızı teslim etti. A.O.Y'nin de haberi yokmuş kızıngeleceğinden, Ayşenur kendiliğindençıkıp gitmiş" diye konuştu.
* Daha önce de evden kaçan genç kız bu kez İstanbul'daki A.O.Y.'nin evinde çıktı.
* Babasına 3 gün önce mesaj atan Ayşenur "Kaçırıldım" dedi. Gözüyaşlı aile ecel terleri döktü.
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