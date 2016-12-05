FETÖ’ye Cizvit benzetmesi

Antalya'da dün Polis Akademisi Başkanlığı himayesinde "1. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu" düzenlendi. Etkinlikte, FETÖ'nün Kaynak Holding ve Koza İpek Holding üzerinden yaptığı usulsüzlükleri deşifre eden rapora imza atan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sunum yaptı. Çomaklı, "Örgüt,Cizvit Tarikatı'nı (İsa'nınaskerleri) örnek almıştır.Diğer örgütlerden farklıolarak hem elemanlarındanpara toplamış hem deonlara suç işletmiştir" ifadelerini kullandı. FETÖ'ye "sınav kumpasına" ilişkin soruşturmalarıyla ilk neşteri vuran Savcı Yücel Erkman da örgütün devletiele geçirmek için soruhırsızlığını "Truva atı" gibikullandığını ifade etti.
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