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’ye benzetmesi

FETÖ’ye Cizvit benzetmesi
Antalya'da dün Polis Akademisi Başkanlığı himayesinde "1. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu" düzenlendi. Etkinlikte, 'nün Kaynak Holding ve Koza İpek Holding üzerinden yaptığı usulsüzlükleri deşifre eden rapora imza atan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sunum yaptı. Çomaklı, "Örgüt, Cizvit Tarikatı'nı (İsa'nın askerleri) örnek almıştır. Diğer örgütlerden farklı olarak hem elemanlarından para toplamış hem de onlara suç işletmiştir" ifadelerini kullandı. FETÖ'ye "sınav kumpasına" ilişkin soruşturmalarıyla ilk neşteri vuran Savcı Yücel Erkman da örgütün devleti ele geçirmek için soru hırsızlığını "Truva atı" gibi kullandığını ifade etti.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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