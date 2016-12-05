Diyarbakır’da 2.5 ton patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde jandarma ekipleri, bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 2 bin 400 kiloamonyum nitrat ile cinsi veözelliği tespit edilemeyen100 kilo el yapımı patlayıcımadde ele geçirildi. Olayla ilgili patlayıcılarda parmak izine rastlanan 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Mardin'de yapılan operasyonda ise terör eylemlerinde kullanılmak üzere Suriye'den Türkiye'ye sokulmak istenen, 80 kilo patlayıcı ile birlikte çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.
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