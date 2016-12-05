Deneme gözaltısı

İnsan kaçakçıları, polisten kaçamadı. Kaçakçılar, Muğla Bodrum'da 60 mülteciyi Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na götürmek için kolları sıvadı. Aralarında kadınların da bulunduğu 8 organizatör,Bitez Koyu'nda mültecilerin taşıyacakları tekne ile deneme sürüşü yapmaya çalıştı. Bu sırada ihbar üzerine harekete geçenpolis ekipleri, söz konusu tekneyitakibe aldı. 10 metrelik sürat teknesi ile göçmen kaçakçılığı yapacak olan 2 organizatör, polisi fark edince kaçtı. 6 organizatör ise tekneyle birlikte yakalayarak gözaltına alındı.
KAÇAKÇILARDAN ÜÇÜ SERBEST
Ele geçirilen sürat teknesinin Kuşadası'ndan getirildiği ve sahibi K.R.N.'nin ise arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 6 kişiden üçü ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, sorgulaması devam eden iki kişinin adliyeye sevk edileceği açıklandı. Mülteciler için hazırlananteknenin değerinin ise 80 bin lira olduğuvurgulandı.
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