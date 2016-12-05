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Deneme gözaltısı

İnsan tacirleri, sığınmacıları taşıyacakları tekneyi denemek için test sürüşü yaptı. Bu sırada e yakalandı

İnsan kaçakçıları, polisten kaçamadı. Kaçakçılar, Muğla Bodrum'da 60 mülteciyi Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na götürmek için kolları sıvadı. Aralarında kadınların da bulunduğu 8 organizatör, Bitez Koyu'nda mültecilerin taşıyacakları tekne ile deneme sürüşü yapmaya çalıştı. Bu sırada ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, söz konusu tekneyi takibe aldı. 10 metrelik sürat teknesi ile göçmen kaçakçılığı yapacak olan 2 organizatör, i fark edince kaçtı. 6 organizatör ise tekneyle birlikte yakalayarak gözaltına alındı.

KAÇAKÇILARDAN ÜÇÜ SERBEST
Ele geçirilen sürat teknesinin Kuşadası'ndan getirildiği ve sahibi K.R.N.'nin ise arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 6 kişiden üçü ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, sorgulaması devam eden iki kişinin adliyeye sevk edileceği açıklandı. Mülteciler için hazırlanan teknenin değerinin ise 80 bin lira olduğu vurgulandı.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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