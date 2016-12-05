Cani evlat tutuklandı

Zonguldak'ta önceki gün 33 yaşındaki Ömer Keskin, babası Hasan Keskin'le (65), sürekli annesini dövdüğü gerekçesiyle tartışmaya başladı. Çılgınan dönen genç adam, yanında taşıdığı bıçağıçıkarıp babasını göğsündenve boğazından yaraladı. 4 çocuk babası talihsiz adam, olay yerinde öldü. Ömer Keskinise suç aleti bıçakla birlikteyakalandı. Keskin jandarmadaki ifadesinde, "Babam annemisürekli dövüp tehdit ediyordu.Babamı, annemin huzurakavuşması için öldürdüm" dedi. Sorgusunun ardından 'Üst soyu kasten öldürme' suçundan adliyeye çıkarılan Ömer Keskin, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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