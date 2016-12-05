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Cani evlat tutuklandı

Cani evlat tutuklandı
Zonguldak'ta önceki gün 33 yaşındaki Ömer Keskin, babası Hasan Keskin'le (65), sürekli annesini dövdüğü gerekçesiyle tartışmaya başladı. Çılgınan dönen genç adam, yanında taşıdığı bıçağı çıkarıp babasını göğsünden ve boğazından yaraladı. 4 çocuk babası talihsiz adam, olay yerinde öldü. Ömer Keskin ise suç aleti bıçakla birlikte yakalandı. Keskin jandarmadaki ifadesinde, "Babam annemi sürekli dövüp tehdit ediyordu. Babamı, annemin huzura kavuşması için öldürdüm" dedi. Sorgusunun ardından 'Üst soyu kasten öldürme' suçundan adliyeye çıkarılan , nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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