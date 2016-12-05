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Buz gibi

yalan propagandasını, kandırıp dağa çıkardığı gençler için de kullandı. 2012’de ‘Çığ altında kalıp öldüler’ dediği 8 in edildiği ortaya çıktı. Yakalanan bir terörist “8 örgütten kaçmıştı. Yakalayıp bir mağaraya kapattık. Donarak öldüler” itirafında bulundu

Buz gibi infaz
Terör örgütü 'nın larına bir yenisi eklendi. Bundan 4 yıl önce örgütün yayın organlarına açıklama yapan sözde üst düzey yönetici, Dağı'nın Dola Koke kesiminde çığ düşmesi sonucu 8 in öldüğünü açıkladı. Ölen teröristlerin 'Amed Serdoz' kod adlı (24), 'Beritan Şafak' kod adlı (20), 'Dicle Zemyan' kod adlı (20), 'Doza Welat' kod adlı (21), 'Meysa Sipidar' kod adlı (24), 'Nuda Dilara' kod adlı (22), 'Rengin Şinda' kod adlı (23) ve 'Ruken Çayan' kod adlı (22) olduğu ortaya çıkmıştı. Kadın teröristlerin ölümünün ardından Kandil'de örgütün sözde KCK yöneticileri Sülbüs Peri ve Beritan Dersim'in de katıldığı bir tören düzenlendi. Daha sonra teröristler Kandil'de gömüldü.


* ŞEHDİYA ZEYRİK


* FATMA ÇETE


* ROZERİN BİLİCİ


* SÜMEYE POLAT


* ZEYNEP ULAŞ


* NURAN BELLİER


* HÜLYA GÖK

25 KİŞİLİK YAKALAMA EKİBİ
Ancak geçtiğimiz günlerde Hakkari kırsalında teslim olan teröristlerin ifadeleri, Kandil'in yalanını ortaya çıkardı. Merdan Welat kod adlı PKK'lı terörist ifadesinde, 4 yıl önce ölen 8 kadın teröristin örgüt tarafından ölüme terk edildiğini belirterek "8 kadın arkadaşın bulundukları Harun Kampı'ndan kaçtıkları duyuldu. PKK'nın komuta kademesi adeta çılgına döndü. Onların bulunması için 25 kişi gönderildi. Bir gün sonra 8'i de yakalandı ve mağaraya hapsedildi. Hava çok soğuktu, donarak öldüler. 'Mağaraya çığ düştü' dediler, sonra da tören yapıp, Kandil'de gömdüler" dedi.



DEMİRTAŞ'IN KANKASI
Tunceli'de geçen nisan ayında da "ajan" oldukları iddiasıyla 3 teröristin infaz edildiği ortaya çıkmıştı. Kandil'in üst düzey sorumlularından 'Peri' kod adlı Sülbüs Peri'nin infazın ardından telsizde "Askerlerin üzerine atın" diye talimat verdiği de belirlenmişti. Kadın terörist Peri, ekibinin Kandil ziyaretinde partinin eş başkanı 'la samimi pozları dikkat çekmişti...

SIRRIBERK ARSLAN
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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