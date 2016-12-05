Buz gibi infaz

PKK yalan propagandasını, kandırıp dağa çıkardığı gençler için de kullandı. 2012’de ‘Çığ altında kalıp öldüler’ dediği 8 kadın teröristin infaz edildiği ortaya çıktı. Yakalanan bir terörist “8 kız örgütten kaçmıştı. Yakalayıp bir mağaraya kapattık. Donarak öldüler” itirafında bulundu
Terör örgütü PKK'nın infazlarına bir yenisi eklendi. Bundan 4 yıl önce örgütün yayın organlarına açıklama yapan sözde üst düzey yönetici, Kandil Dağı'nın Dola Koke kesiminde çığ düşmesi sonucu 8 kadın teröristin öldüğünü açıkladı. Ölen teröristlerin 'Amed Serdoz' kod adlı Zeynep Ulaş (24), 'Beritan Şafak' kod adlı Hülya Gök (20), 'Dicle Zemyan' kod adlı Fatma Çete (20), 'Doza Welat' kod adlı Rozerin Bilici (21), 'Meysa Sipidar' kod adlı Someyi Sofizade (24), 'Nuda Dilara' kod adlı Sümeye Polat (22), 'Rengin Şinda' kod adlı Şehdiya Zeyrik (23) ve 'Ruken Çayan' kod adlı Nuran Bellier (22) olduğu ortaya çıkmıştı. Kadın teröristlerin ölümünün ardından Kandil'de örgütün sözde KCK yöneticileri Sülbüs Peri ve Beritan Dersim'in de katıldığı birtören düzenlendi. Daha sonra teröristler Kandil'de gömüldü.
* ŞEHDİYA ZEYRİK
* FATMA ÇETE
* ROZERİN BİLİCİ
* SÜMEYE POLAT
* ZEYNEP ULAŞ
* NURAN BELLİER
* HÜLYA GÖK
25 KİŞİLİK YAKALAMA EKİBİ
Ancak geçtiğimiz günlerde Hakkari kırsalında teslim olan teröristlerin ifadeleri, Kandil'in yalanını ortaya çıkardı. Merdan Welat kod adlı PKK'lı terörist ifadesinde, 4 yıl önce ölen 8 kadın teröristin örgüt tarafından ölüme terk edildiğini belirterek "8 kadın arkadaşın bulundukları Harun Kampı'ndan kaçtıkları duyuldu. PKK'nın komuta kademesi adeta çılgına döndü. Onların bulunması için 25 kişi gönderildi. Bir gün sonra 8'i de yakalandı ve mağaraya hapsedildi. Hava çok soğuktu, donarak öldüler. 'Mağaraya çığ düştü' dediler, sonra da tören yapıp, Kandil'de gömdüler" dedi.
DEMİRTAŞ'INKANKASI Tunceli'de geçen nisan ayında da "ajan" oldukları iddiasıyla 3 teröristin infaz edildiği ortaya çıkmıştı. Kandil'in üst düzey sorumlularından 'Peri' kod adlı Sülbüs Peri'nininfazın ardından telsizde "Askerlerin üzerineatın" diye talimat verdiği de belirlenmişti. Kadın terörist Peri, HDP ekibinin Kandil ziyaretinde partinin eş başkanı Selahattin Demirtaş'la samimi pozları dikkat çekmişti...
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