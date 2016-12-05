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Bengü umut dağıtıyor

Gaziantepli 11 yaşındayken, down sendromlu kardeşi Sena Nur dünyaya geldi. Aynı odayı paylaştığı kardeşini sosyal aktivitelerle yaşama bağlamaya çalışan Aslanpay, imkanı olmayan down sendromluları da tek çatı altında toplayarak gelişimlerine katkıda bulunmaya karar verdi. 24 yaşındaki Aslanpay, 6 ay önce Downla Umut Penceresi Derneği'nin kuruluşuna ön ayak oldu. Yaklaşık 100 aileyi dernekte bir araya getiren genç kız, haftanın belli günlerinde organize ettikleri sinema, tiyatro, gezi ve piknik gibi faaliyetlerle hem kardeşi hem de down sendromlu onlarca çocuğa mutlu bir ortam sağlıyor. Bengü Aslanpay, "İnsanlara umut kapısı oldum. Bu benim için önemli ve mutluluk verici" diye konuştu.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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