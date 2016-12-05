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gündemde yok’

‘Bedelli askerlik gündemde yok’
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, beklentilerine son noktayı koydu. Bedelli askerlik sorusunun sürekli sorulduğunu belirten Kaynak "Benim oğlum ve damadım da aynı soruyu soruyor" diyerek konunun gündemde olmadığını duyurdu. Kaynak, "Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında çok önemli terör operasyonları yaparken bedelli askerliğin gündeme gelmesi mümkün değil" diye konuştu.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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