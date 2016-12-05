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Baltayla kendi ayağını kesti

Baltayla kendi ayağını kesti
Çanakkale'de önceki gün 14 yaşındaki Ersin Kurt, koyun ve keçileri ormanlık alana götürdü. Evine yakacak götürmek isteyen Kurt, baltasıyla çalılıkları ayırmaya başladı. Elinden kayan baltayla sol ayağını kesen küçük çocuk, cep telefonuyla ailesine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ersin, tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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