Angus firarda!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Genç Çiftçi Hibe programı kapsamında Van’da 4 çiftçiye 24 angus verildi. Ancak anguslar, 4 gün önce firar etti! 15 tanesi yakalanan sığırların 6’sının ise telef odl uğu belirtildi
Van'ın Çatak İlçesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından bu yıl içeresinde başlatılan ve 3 yıl sürecek olan 'Genç çiftçi hibe' programı kapsamında Çatak'ta 4 çiftçinin projesi kabul edildi. Yürütülen proje kapsamında Uruguay'dan getirilen besi hayvanı 24 angus, ilçenin Çılgan Mahallesi Karadana Mezrası'ndaki çiftçilere 4 gün önce teslim edildi. Anguslar, çiftçilerin ve görevlilerin yardımıyla kamyondan indirildi. Ardından hayvanlara yem ve su verildi. Ancak ne olduysa bundan sonra oldu! Bir arada tutulananguslar yemlerini yediktensonra dağlık alana doğru kaçmayabaşladı. Bir süre sonra da gözden kayboldu. Hayvanların kaçtığını gören çiftçiler ise şoke oldu! Ne yapacağını şaşıran çiftçiler, hayvanlarının bulunması için Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerini aradı. 4 gündür sürenarama çalışmalarının ardındanekipler, 15 angusu yakalamayıbaşardı. Sığırlardan 6'sının isekayalıklardan düşerek telef olduğuortaya çıktı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Raci Selçuk, bulunan 15 angusu tekrar sahiplerine teslim ettiklerini, Angus cinsi sığırların huysuz olduğunu ve genç çiftçilerin bunu bilmediğini açıkladı. Kayıp 3 hayvan için de arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
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