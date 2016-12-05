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Angus firarda!

, ’nın Genç Çiftçi Hibe programı kapsamında Van’da 4 çiftçiye 24 angus verildi. Ancak anguslar, 4 gün önce firar etti! 15 tanesi yakalanan sığırların 6’sının ise telef odl uğu belirtildi

Angus firarda!
Van'ın Çatak İlçesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. , tarafından bu yıl içeresinde başlatılan ve 3 yıl sürecek olan 'Genç çiftçi hibe' programı kapsamında Çatak'ta 4 çiftçinin projesi kabul edildi. Yürütülen proje kapsamında Uruguay'dan getirilen besi hayvanı 24 angus, ilçenin Çılgan Mahallesi Karadana Mezrası'ndaki çiftçilere 4 gün önce teslim edildi. Anguslar, çiftçilerin ve görevlilerin yardımıyla kamyondan indirildi. Ardından hayvanlara yem ve su verildi. Ancak ne olduysa bundan sonra oldu! Bir arada tutulan anguslar yemlerini yedikten sonra dağlık alana doğru kaçmaya başladı. Bir süre sonra da gözden kayboldu. Hayvanların kaçtığını gören çiftçiler ise şoke oldu! Ne yapacağını şaşıran çiftçiler, hayvanlarının bulunması için Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerini aradı. 4 gündür süren arama çalışmalarının ardından ekipler, 15 angusu yakalamayı başardı. Sığırlardan 6'sının ise kayalıklardan düşerek telef olduğu ortaya çıktı. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Raci Selçuk, bulunan 15 angusu tekrar sahiplerine teslim ettiklerini, Angus cinsi sığırların huysuz olduğunu ve genç çiftçilerin bunu bilmediğini açıkladı. Kayıp 3 hayvan için de arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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