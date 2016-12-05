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47 bin kadın koruma altında

47 bin kadın koruma altında
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, kadına karşı şiddetle ilgili önemli açıklamalar yaptı. yapılanları anlattı. Bakan Kaya, 2013 yılından 2016 yılı Haziran ayına kadar Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinden (ŞÖNİM) şiddet mağduru 71 bin 794 kadının hizmet aldığını açıkladı. Bakan Kaya, ayrıca 2016 yılının ilk 6 ayında 46 bin 912 kadının ise şiddete karşı korumaya alındığını vurguladı.

EVRİN GÜVENDİK
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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