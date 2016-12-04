Yeni anayasa desteği yüzde 73!

Varyans Araştırma Şirketi'nin yaptığı bir anket, halkın yüzde 74,3'ünün yeni anayasa paketine destek verdiğini, AK Parti ile MHP'nin üzerinde mutabık kaldığı Cumhurbaşkanlığı sisteminin referanduma götürülmesi durumunda ise yüzde 55,2'sinin 'evet' diyeceğini gösterdi. 'Türkiye Gündemi Kamuoyu Araştırma' adlı anket, 12 ilde 2 bin 500 kişiyle yüz yüze görüşülerek hazırlandı. 'Sizce yeni bir anayasaya ihtiyaç var mıdır?' sorusuna katılımcıların farklı siyasi görüşe sahip olmalarına rağmen, genel olarak aynı düşündüğü dikkati çekti. Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu noktasında en büyük destek AK Parti seçmeninden geldi. CHP seçmeninde ise karşı görüşler yoğunlukta. Buna göre "Sizce yeni bir anayasaya ihtiyaç var mıdır?' sorusuna katılımcıların yüzde 74,3'ü 'Evet ihtiyaç vardır', yüzde 19,5'i 'Hayır ihtiyaç yoktur', yüzde 6,1'i ise 'Fikrim yok' yanıtını verdi.

15 TEMMUZ'DAN SONRA ARTIŞ

Anket sonuçlarına göre yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle ilgili özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kamuoyunun desteğinin giderek arttığı görülüyor. Sonuçlara göre AK Parti ve MHP tabanın yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine destek verdiği dikkat çeken araştırmada, CHP'nin karşı çıktığı görülüyor. Buna göre 'Yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilip geçilmeyeceği referanduma götürülürse, ne yönde oy kullanırsınız?' sorusunu katılımcıların yüzde 55,2 'Evet', yüzde 44,8'i ise 'Hayır' diye cevapladı.

AK PARTİ ZİRVEDE

Bugün bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusuna ise katılımcıların verdiği yanıtlara göre, AK Parti'nin 1 Kasım 2015 Milletvekili Seçimleri'nde aldığı oy oranının üzerine çıktığı dikkati çekiyor. 7 Haziran Seçimleri'nden bu yana HDP'nin de sürekli oy kaybettiği ve bu oyları telafi edemediği gözleniyor. Sonuçlar, HDP barajın altında kaldığını gösteriyor. Buna göre katılımcıların bugün seçim olması halinde tercih edecekleri parti ve oy oranları şöyle: Yüzde 52,4 AK Parti, yüzde 27,1 CHP, yüzde 10,4 MHP, yüzde 7,8'i HDP.