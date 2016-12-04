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gören masum üniversiteli!

UFO gören masum üniversiteli!
Geçtiğimiz günlerde ' istilasına uğradı' şakasının ardından bir UFO haberi de İzmir'den geldi. Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okulu Mantarcılık Bölümü öğrencisi Şükrü Arda Erol (20) Bergama'da akşam saatlerinde gökyüzünde parlayan bir cisim gördü. Önce gördüğü ışığı UFO zanneden Erol, ışık huzmesinin aslında 6 mürettebatı ve yaklaşık 450 ton ağırlığı ile dünya yörüngesinden geçen Uluslararası Uzay İstasyonu olduğunu öğrendi. Dünyaya 'en yakın' olduğu o anlarda saatte ortalama 28 bin kilometre gibi bir hızla giden Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ) çıplak gözle Bergama'dan da izlenmiş oldu. Uluslararası Uzay İstasyonu dünya üzerinde günde 15.5 tur atıyor ve her seferinde ülkemizden de geçiş yapıyor.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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