UFO gören masum üniversiteli!

Geçtiğimiz günlerde 'TürkiyeUFO istilasına uğradı' şakasının ardından bir UFO haberi de İzmir'den geldi. Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okulu Mantarcılık Bölümü öğrencisiŞükrü Arda Erol (20) Bergama'daakşam saatlerindegökyüzünde parlayan bir cisimgördü. Önce gördüğü ışığı UFO zanneden Erol, ışık huzmesinin aslında 6 mürettebatı ve yaklaşık 450 ton ağırlığı ile dünya yörüngesinden geçen Uluslararası Uzayİstasyonu olduğunuöğrendi. Dünyaya 'en yakın'olduğu o anlarda saatte ortalama28 bin kilometre gibi birhızla giden Uluslararası Uzayİstasyonu (UUİ) çıplak gözleBergama'dan da izlenmiş oldu. Uluslararası Uzay İstasyonu dünya üzerinde günde 15.5 tur atıyor ve her seferinde ülkemizden de geçiş yapıyor.
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