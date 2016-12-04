Teleferikte en mutlu ‘evet’

Türkiye'nin dört bir yanından gelen evlilik tekliflerine bir yenisi de Bursa'dan eklendi. Kütahyalı Sadık Özkul, uzunyıllardır birlikte olduğu kız arkadaşıSeda Yangın'a evlilik teklifinde bulunmak için harekete geçti. Sevgilisini gezmek için kandırıp Bursa'ya götürdü. Buradaki teleferik hattında çalışanlarla daha önce anlaşan genç aşık, kız arkadaşını da alıp teleferiğe bindi. Seda, Uludağ'da çıkmak için sabırsızlanırken karşılaştığı sürprizle şoke oldu! Sevgilisinin yaptığı evlilik teklifini kabul eden genç kız mutluluktan gözyaşlarına boğuldu.
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