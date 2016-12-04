Sihirli baskın

Lüks bir villayı basan polis ekipleri gözlerine inanamadı! Datça İskele Mahallesi'ndeki villaya giren ekipler, uyuşturucu imalathanesiyle karşılaştı. Yapılan aramada çok sayıda'sihirli mantar' olarak bilinen ve kullananlara halüsinasyon gördürdüğü belirtilen 'MagicMushroom' isimli mantar ile 29 kök Hintkeneviri, 19 gram kubar esrar, ısı ve havalandırmasistemleri, termometre, tohumlar,hormon ilaçları ile alüminyum kaplıfermuarlı özel bez elbise ele geçirildi. Villayı kiralayan M.Ş.Ü. ise tutuklandı.
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