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Sihirli

Sihirli baskın
Lüks bir yı basan ekipleri gözlerine inanamadı! İskele Mahallesi'ndeki villaya giren ekipler, uyuşturucu imalathanesiyle karşılaştı. Yapılan aramada çok sayıda 'sihirli mantar' olarak bilinen ve kullananlara halüsinasyon gördürdüğü belirtilen 'Magic Mushroom' isimli mantar ile 29 kök Hint keneviri, 19 gram kubar esrar, ısı ve havalandırma sistemleri, termometre, tohumlar, hormon ilaçları ile alüminyum kaplı fermuarlı özel bez elbise ele geçirildi. Villayı kiralayan M.Ş.Ü. ise tutuklandı.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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