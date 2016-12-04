Yol Durumu
  1. FETÖ gösterdi PKK şehit etti
  2. Mısır, ABD’ye yalvarıyor

start verdi

Siber Güvenlik start verdi
Kamu kurum ve kuruluşlarının güvenli biçimde iletişim kurabilmeleri ve lerinin sağlanabilmeleri için kuruldu. Resmi Gazete'de yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile tüm kamu kurumlarının güvenli ağ olan Kamu Sanal Ağ'a (Kamu- Net) dahil edilmesine yönelik gerekenlerin yerine getirilmesi talimatı verildi. Kurul'un hemen güvenlik konusunda çok önemli adımlar atacağı belirtildi.
Etiketler: ,
  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar