Siber Güvenlik start verdi

Kamu kurum ve kuruluşlarının güvenli biçimde iletişim kurabilmeleri ve siber güvenliklerinin sağlanabilmeleri için Siber Güvenlik Kurulu kuruldu. Resmi Gazete'de yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile tüm kamu kurumlarının güvenli ağ olan Kamu Sanal Ağ'a (Kamu-Net) dahil edilmesine yönelik gerekenlerin yerine getirilmesi talimatı verildi. Kurul'un hemen güvenlik konusunda çok önemli adımlar atacağı belirtildi.
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