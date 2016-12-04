TSK'dan yapılan haftalık bilgilendirmeye göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da teröristlerin barınma alanı ve geçiş güzergahı olarak kullandığı alanları temizlemek ve kış tertiplenmelerini kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlar sürüyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Güven ve Hisar Dağı, Şemdinli ilçesindeki Derecik, Şırnak'ın Bestler-Dereler ve Cudi Dağı bölgeleri ile Beytüşşebap ilçesi, Muş, Diyarbakır'ın Lice, Bingöl'ün Kiğı, Tunceli'nin Hozat, Ovacık, Bitlis'in Hizan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçelerinde geçen haftaki operasyonlarda 94 terörist öldürüldü.

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde mavi kategoride bulunan örgütün sözde "orta saha 2. düzey yürütmeden sorumlusu" terörist ile gri kategorideki sözde "Mardin eyalet sorumlusu" etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda 45 el yapımı patlayıcı, bir roketatar, bir lav silahı, 2 keskin nişancı tüfeği, 44 piyade tüfeği, yaklaşık 3 ton amonyum nitrat, farklı çap ve cinste çok sayıda mühimmat ile patlayıcı yapımında kullanılan kablo ve fünyeler ele geçirildi.

Hakkari'nin merkeze bağlı Ördekli köyünün Doğanca mezrasında patlayıcı yüklü araç imha edildi.

Terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından uyuşturucu üretim, ticareti ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonlar ile hudut hattında alınan tedbirler sonucu 3 ton 632 kilogram toz ve 2 kilogram kubar esrar ile 769 bin 140 paket kaçak sigara ele geçirildi.

53 BARINAK, SIĞINAK VE DEPO KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir mağara ve 3 sığınak, Tunceli'nin Hozat ve Van'ın Erçiş ilçesinde bir, Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde 5, Bingöl Yayladere'de 6, Ortaçanak köyü bölgesinde 6 ve Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2 sığınak, Kiğı'da 23 sığınak ve 2 depo, Şırnak ve Siirt'te bir mağara ve Antalya Konyaaltı Girevit Dağı bölgesinde bir sığınak olmak üzere 53 barınak, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi.

Ayrıca, yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan 5 bin 826 kişi yakalandı.

Operasyonlarda 6 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.