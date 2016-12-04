IKBY'ye bağlı Peşmerge güçlerinin Sincar cephesindeki komutanı Kasım Dirbo, Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, "PKKiçin en iyisi geç olmadan bir an önce Sincar'ı terk etmesidir." ifadesini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın farklı isimlerle Sincar bölgesinde konuşlanmasına tepki gösteren Dirbo, "Ne şekilde olursa olsun PKK'nın yılbaşına kadar buraları terk etmesi gerekiyor. Önümüzdeki yıl terör örgütlerinin bölgemizde yeri olmayacaktır. Onları tamamen temizleyeceğiz." sözlerini kaydetti.

Sincar ve çevresini sadece Peşmerge güçlerinin kontrol edeceğine dikkati çeken Dirbo, "Bölgenin bir an önce terk edilmesi PKK'nın hayrına olacaktır. Bu sınırlarda yabancı unsurların varlığını kabul edemeyiz." dedi.

Terör örgütü DEAŞ'ın elinde kalan birkaç köy ve bölgeyi de kısa sürede temizleyeceklerini savunan Dirbo, bundan sonraki süreçte bölgede istikrar ve huzurun hakim olmasını istediklerini dile getirdi.

IKBY Başkanı Mesut Barzani de daha önce yaptığı bir açıklamada, "PKK'nın Şengal'de işi yoktur. Orayı terk etmelidirler." demiş ve örgütün bölgeyi terk etmemesi durumunda farklı seçeneklerin devreye gireceği sinyalini vermişti. Başbakan Neçirvan Barzani de "Şengal'de ne olacağına oranın halkı karar verecektir. PKK ve diğer yabancı unsurlar Şengal halkı adına konuşamaz ve karar veremez." ifadelerini kullanmıştı.

Suriye sınırındaki stratejik Sincar ilçesi, Musul kent merkezinin 120, Telafer ilçesinin ise 45 kilometre batısında bulunuyor. Terör örgütü PKK, buradan sınırın Suriye tarafındaki YPG'lilerle doğrudan temasa geçebiliyor.