Mısır, ABD’ye yalvarıyor

Mısır Dışişleri BakanıSamih Şükri, ABD'ye yalvardı...Halk tarafından seçilen Mursi'yiABD'nin desteğiyle deviren Mısırlıyetkililer, yeni Başkan DonaldTrump'tan korktuklarını söyledi.Washington'da bulunan MısırDışişleri Bakanı Samih Şükri,ABD Temsilciler Meclisi BaşkanıPaul Ryan ile bir araya geldi.Şükri, Ryan'a, "ABD bize maddiyardımı kesmemeli.Bu konuda çok zor ve endişelibir döneme girdik" dedi.
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