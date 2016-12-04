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, ’ye yalvarıyor

Mısır, ABD’ye yalvarıyor
Dışişleri Bakanı Samih Şükri, 'ye yalvardı... Halk tarafından seçilen Mursi'yi ABD'nin desteğiyle deviren Mısırlı yetkililer, yeni Başkan Donald Trump'tan korktuklarını söyledi. Washington'da bulunan Mısır Dışişleri Bakanı , ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ile bir araya geldi. Şükri, Ryan'a, "ABD bize maddi yardımı kesmemeli. Bu konuda çok zor ve endişeli bir döneme girdik" dedi.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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