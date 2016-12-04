Milyonluk güvercin!

İzmir Bornova'daki bir bankada 8 yıldır veznedar olarak çalışan evli bir çocuk babası Nevzat Ak (37), bankanın paralarını zimmetine geçirmeye başladı. Hesaplardaki usulsüzlükleri tespit eden banka yetkilileri, kendisine haber vermeden, Ak hakkında soruşturma başlattı. Ancak durumu fark eden veznedar, geçen 24 Ekim günü 'Birazdan geliyorum' diyerek bankadan ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyince, Ak'ın bankadan çıktıktan sonra yan sokağa girdiği ve ortadan kaybolduğunu gören banka yetkilileri, detaylı inceleme yapınca ise 2 milyon lirayı zimmetinegeçirdiğini belirledi. Banka şikayetçi olurken, polise kayıp başvurusunda bulunan eşi Sevim Ak ise "Kumar,alkol ya da başka kötü bir alışkanlığıyok. Kimseye de borcu bulunmuyor" dedi. Kaçtıktan sonra Muğla ve Aydın'a gittiği belirlenen Ve önceki gün Yeşilyurt Polis Merkezi'ne giderek teslim olan Ak'ın ifadesi şok etti: "8 yıldır bankada görev yapıyorum ve ileride müdür yardımcısı olacaktım. Ancak ben güvercin hastasıyım. Zimmetime geçirdiğim paralarla güvercin aldım. Yaklaşık 4 bin güvercinim var. Bu güvercinler de çok pahalı. Paraları, bankanın hesabından ATM hesabına kesip, sonrasında tanıtma işlemini yapmadım. Zimmetime geçirdiğim parayı bankaya ödemek istedim ancak toparlayamadım."
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