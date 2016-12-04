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Milyonluk !

da olarak çalışan , 2 milyon lirayı zimmetine geçirdi. Ortadan kayboldu. Bir süre sonra teslim olan adamın ifadesi şok etti: “ hastasıyım. Bütün parayla kuş aldım”

Milyonluk güvercin!
İzmir Bornova'daki bir da 8 yıldır olarak çalışan evli bir çocuk babası Nevzat Ak (37), bankanın paralarını zimmetine geçirmeye başladı. Hesaplardaki usulsüzlükleri tespit eden banka yetkilileri, kendisine haber vermeden, Ak hakkında soruşturma başlattı. Ancak durumu fark eden veznedar, geçen 24 Ekim günü 'Birazdan geliyorum' diyerek bankadan ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyince, Ak'ın bankadan çıktıktan sonra yan sokağa girdiği ve ortadan kaybolduğunu gören banka yetkilileri, detaylı inceleme yapınca ise 2 milyon lirayı zimmetine geçirdiğini belirledi. Banka şikayetçi olurken, polise kayıp başvurusunda bulunan eşi Sevim Ak ise "Kumar, alkol ya da başka kötü bir alışkanlığı yok. Kimseye de borcu bulunmuyor" dedi. Kaçtıktan sonra Muğla ve Aydın'a gittiği belirlenen Ve önceki gün Yeşilyurt Polis Merkezi'ne giderek teslim olan Ak'ın ifadesi şok etti: "8 yıldır bankada görev yapıyorum ve ileride müdür yardımcısı olacaktım. Ancak ben hastasıyım. Zimmetime geçirdiğim paralarla güvercin aldım. Yaklaşık 4 bin güvercinim var. Bu güvercinler de çok pahalı. Paraları, bankanın hesabından ATM hesabına kesip, sonrasında tanıtma işlemini yapmadım. Zimmetime geçirdiğim parayı bankaya ödemek istedim ancak toparlayamadım."

CEYHAN TORLAK
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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