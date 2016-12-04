Masal değil gerçek!

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde ihbar alan polis harekete geçti. Gümbet Mahallesi'nde bireve baskın yapan ekipler H.G, S.D, Y.M.ve Z.K.'yi gözaltına aldı. Aramalarda iseelektrik panosu içine gizlenmiş haldesatışa hazır bir miktar esrar ile kokain elegeçirdi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada ilginç bir olay yaşandı. Uyuşturucu tacirleri çekimlerine Bodrum Adliyesi'nde devam edilen Bodrum Masalı isimli dizinin setinden geçti. Oyuncular ve set ekibi şaşkınlığını gizleyemedi.
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