Masal değil gerçek!

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde ihbar alan polis harekete geçti. Gümbet Mahallesi'nde bir eve baskın yapan ekipler H.G, S.D, Y.M. ve Z.K.'yi gözaltına aldı. Aramalarda ise elektrik panosu içine gizlenmiş halde satışa hazır bir miktar esrar ile kokain ele geçirdi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Bu sırada ilginç bir olay yaşandı. Uyuşturucu tacirleri çekimlerine Bodrum Adliyesi'nde devam edilen Bodrum Masalı isimli dizinin setinden geçti. Oyuncular ve set ekibi şaşkınlığını gizleyemedi.