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  1. Masal değil gerçek!
  2. Acıya teslim!

de kara haber

Ocağına ateş düşenlerden biri de Mehmet Ali Baş... ci baba, 10 yaşındaki kızı Bahtınur'un ölüm haberini yerin 380 metre altında aldı. Köprücek Mahallesi'ndeki evinde taziyeleri kabul eden 4 çocuk babası Baş, 15 gün önce Bozdere mevkisindeki krom madeninde işe başladığını söyledi. Baş'a, 29 Kasım'da yerin metrelerce altında görev yaptığı sırada şirket yetkilileri kızının kaldığı yurtta yangın çıktığını haber verdi. Yurda koşan baba, feci manzarayı görünce baygınlık geçirdi. Kendine geldiğinde Bahtınur'un ölüm haberini aldığını söyleyen , "Son kez sesini telefonda duydum" diyerek gözyaşı döktü. Yangında kızı 14 yaşındaki Zeliha Avcı'yı kaybeden baba Mustafa Avcı ise olayı radyodan duyduğunu anlattı.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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