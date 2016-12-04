Ocağına ateş düşenlerden biri de Mehmet Ali Baş...Madenci baba, 10 yaşındaki kızı Bahtınur'un ölüm haberini yerin 380 metre altındaaldı. Köprücek Mahallesi'ndeki evinde taziyeleri kabul eden 4 çocuk babası Baş, 15 gün önce Bozdere mevkisindeki krom madeninde işe başladığını söyledi. Baş'a, 29 Kasım'da yerin metrelerce altında görev yaptığı sırada şirket yetkilileri kızının kaldığı yurtta yangın çıktığını haber verdi. Yurda koşan baba, feci manzarayıgörünce baygınlık geçirdi. Kendine geldiğinde Bahtınur'un ölüm haberini aldığını söyleyen Mehmet Ali Baş, "Son kezsesini telefonda duydum" diyerek gözyaşı döktü. Yangında kızı 14 yaşındaki Zeliha Avcı'yı kaybeden baba Mustafa Avcı ise olayı radyodan duyduğunu anlattı.
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