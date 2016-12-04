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Karalur yakalandı

Kurye Karalur yakalandı
Adana'daki operasyonunda örgütün si olarak tanınan Betül Karalur'un yanı sıra Yağmur Mobilya'nın sahibi Yağmur Akkülah, 'nın en büyük unlu mamulleri restoranlarını sahibi Ali Koçaklı, Süvari Giyim'in sahibi Ahmet Coşkun, Sunar Grup'un sahibi Hüseyin Nuri Çöm, Erciyes İnşaat'ın sahibi Muammer Bedük gibi isimle gözaltına alındı.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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