Yol Durumu
  1. Uyuşturucuya büyük darbe
  2. Milyonluk güvercin!

Kuaför cinayetine 18 yıl!

Kuaför cinayetine 18 yıl!
Antalya'da geçen Nisan ayında kuaför salonunda tıraş olan Özgür Gökoğlu (37) ile aralarında husumet bulunan Ünsal Sarı (38) arasında tartışma çıktı. Sarı, Gökoğlu'nu bıçaklayarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam öldü. Sarı ise tutuklandı. 'Kasten öldürmek' suçundan hakkında dava açılan 'nın yargılandığı davanın karar duruşması dün yapıldı. Savcı, sanık Ünsal Sarı'nın tanık beyanlarında da sabit olduğu şekilde tasarlayarak maktulü öldürdüğünün anlaşıldığı bu nedenle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve haksız tahrik indiriminin uygulanmamasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Sarı'ya ömürboyu hapis cezası verirken, sanığı haksız tahrik indirimi nedeniyle toplam 18 yıl hapisle cezalandırdı. Duruşmanın ardından adliye içerisinde sinir krizi geçiren Özgür Gökoğlu'nun eşi Derya Gökoğlu'nu yakınları sakinleştirdi.
Etiketler: ,
  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar