Kuaför cinayetine 18 yıl!

Antalya'da geçen Nisan ayında kuaför salonunda tıraş olan Özgür Gökoğlu (37) ile aralarında husumet bulunan Ünsal Sarı (38) arasında tartışma çıktı. Sarı, Gökoğlu'nu bıçaklayarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam öldü. Sarı ise tutuklandı. 'Kasten öldürmek' suçundan hakkında dava açılan Ünsal Sarı'nın yargılandığı davanın karar duruşması dün yapıldı. Savcı, sanık Ünsal Sarı'nın tanık beyanlarında da sabit olduğu şekilde tasarlayarak maktulü öldürdüğünün anlaşıldığı bu nedenle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve haksız tahrik indiriminin uygulanmamasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Sarı'yaömürboyu hapis cezası verirken, sanığıhaksız tahrik indirimi nedeniyle toplam18 yıl hapisle cezalandırdı. Duruşmanınardından adliye içerisinde sinir krizi geçirenÖzgür Gökoğlu'nun eşi Derya Gökoğlu'nuyakınları sakinleştirdi.
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