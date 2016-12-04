Kılıçdaroğlu: Çok üzgünüm

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11'i kız öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını faciasının yaşandığı Aladağ'a gitti. Kılıçdaroğlu, "Son derece üzgünüm, bütün Türkiye üzgün. Çocuklarımızı kaybettik, anneleri ve babaları onları büyük umutlarla buraya göndermişti. Okuyacaklardı, elleri ekmek tutacaktı. Ailelerine gururla dönecekti. Ama bir yangın sonucu hayatlarını kaybettiler" dedi.