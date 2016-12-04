Kılıçdaroğlu: Çok üzgünüm

CHP Genel Başkanı KemalKılıçdaroğlu, 11'i kız öğrenci12 kişinin hayatını kaybettiğiyurt yangını faciasının yaşandığıAladağ'a gitti. Kılıçdaroğlu,"Son derece üzgünüm, bütünTürkiye üzgün. Çocuklarımızıkaybettik, anneleri ve babalarıonları büyük umutlarla burayagöndermişti. Okuyacaklardı,elleri ekmek tutacaktı.Ailelerine gururla dönecekti.Ama bir yangın sonucuhayatlarını kaybettiler" dedi.
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