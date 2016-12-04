Yol Durumu
  1. Demirtaş’a bağlama!
  2. Yol arkadaşıma devrettim

Kılıçdaroğlu: Çok üzgünüm

Kılıçdaroğlu: Çok üzgünüm
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11'i kız öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt yangını faciasının yaşandığı Aladağ'a gitti. Kılıçdaroğlu, "Son derece üzgünüm, bütün Türkiye üzgün. Çocuklarımızı kaybettik, anneleri ve babaları onları büyük umutlarla buraya göndermişti. Okuyacaklardı, elleri ekmek tutacaktı. Ailelerine gururla dönecekti. Ama bir yangın sonucu hayatlarını kaybettiler" dedi.
Etiketler: ,
  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar