Türk damak zevkini ölçmek için düzenlenen ankette en beğenilmeyen tat kereviz çıktı. Sosyal anket platformu www.poltio. com, toplam 91 bin 759 kez yanıtlanan soruları analiz ederek, Türkiye'deki yemek tercihleri ve damak zevkiyle ilgili çarpıcı bilgiler ortaya koydu. Enbeğenilmeyen yemeğin seçildiği ankette 4bin 951 kişinin yüzde 20,4'ü kereviz yanıtınıverdi. Bunu yüzde 19 ile bamya, yüzde16,4 ile brokoli izledi. "Adana kebap mı, Urfa kebap mı?" sorusunu yanıtlayan 4 bin 779 kişinin yüzde 77'si 'Adana' cevabını verdi. Baklava ile künefenin karşılaştırıldığı soruda 6 bin 268 kişinin yüzde 58'i 'baklava' dedi. "En iyi çiğ köfteyi hangi ilimiz yapar?" sorusunu cevaplayanların yüzde 56'sı 'Şanlıurfa' yanıtını verdi.
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