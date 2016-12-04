Kendini değil ailesini korudu

Bursa Gemlik'te önceki gün 25 yaşında ki Tuğce Uludağ, platonik aşkı Aykut Ertunç (26) tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. Olaydan sonra kaçan cani de intihara kaltıştı. Ağır yaralı olarak bulanan Ertunç hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden genç kızın ise Pamukkale Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü'nü bitirdiği belirtildi. Öte yandan Tuğçe'nin evinin önüne gelip kapıya ateş eden Ertunç'un görüşme teklifini, ailesinin zarar görmesinden korktuğu için kabul ettiği öğrenildi. Tuğçe Uludağ otopsinin ardından bugün Gemlik'te toprağa verilecek.