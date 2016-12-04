Kendini değil ailesini korudu

Bursa Gemlik'te önceki gün 25 yaşında ki Tuğce Uludağ, platonik aşkı Aykut Ertunç(26) tarafından av tüfeğiyle öldürüldü.Olaydan sonra kaçan cani de intiharakaltıştı. Ağır yaralı olarak bulanan Ertunçhastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden gençkızın ise Pamukkale Üniversitesi BilgisayarProgramcılığı Bölümü'nü bitirdiği belirtildi.Öte yandan Tuğçe'nin evinin önüne gelipkapıya ateş eden Ertunç'un görüşme teklifini,ailesinin zarar görmesinden korktuğuiçin kabul ettiği öğrenildi. Tuğçe Uludağotopsinin ardından bugün Gemlik'tetoprağa verilecek.
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