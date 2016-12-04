Kararlıyım faiz düşecek

* Birileri 15 Temmuz'da tankla topla alamadıkları bu ülkeyi ekonomiyle diz çöktürmeye çalışıyor. Yıllardır koyunlarında besledikleri teröristleri kendilerini ifşa pahasına üstümüze salmaktan çekinmediler. Bu terör örgütü bizzat kendi açtığı çukurlara gömüldü. Allahın izniyle işlerini bitireceğiz. FETÖ'nün inlerine girdik. Bakın şu anda Amerika'da Tuskon kapanmakla karşı karşıya, tuttukları yol yol değil.
* İnsanımızın kanını dökerek yapamadıklarını karşı karşıya kaldıkları bedelle ödeyecekler. Bakın bu kez borsa, döviz, faiz bütün bu manipülasyonlar üzerinden geliyorlar. Maalesef basireti bağlı kimi iş adamları, dernekleri de bu sürece alenen destek oluyorlar. 28 Şubat dahil bu milletin iradesine yönelik tüm vesayet girişimlerinde ilk sırada saf tutmuş bir yapıdan başka türlü hareket etmesini beklemek elbette aşırı iyimserlik olur.
* Şimdi Ayşe kardeşimizin söylediği önemli. Buradaki kiralamayı milli parayla yaptık diyor. Çok teşekkür ediyorum: Biliyorsunuz bu çağrımı geçen hafta yaptım. Yastık altındaki dövizlerinizi gelin altına yatırın demiştim.
* 14 yıldır hayata geçirdiğimiz politikalar ekonomimizi 15 Temmuz gibi fırtınalara karşı ayakta tutmuştur. Küresel piyasalardaki dalgalanmanın Türkiye'deki etkisi geçicidir. Mesele bunu çok kısa sürede atlatmak. Türkiye nasıl 2008 krizin rahat atlatmışsa bu dönemide geride bırakacaktır.
* Gün laf söyleme değil, harekete geçme zamanıdır. Gün Türkiye'nin ekonomi seferberliğine köstek değil, destek olmak zamanıdır.
* Döviz bir baskı aracıdır ve bu döviz karşılığı olmadan bastırılan para ve karşılığı olmadan bastırılan bu parayla yüz milyarlarca dolar birilerine akmaktadır. Mesele bu.
* Gelin bu parayı milli paramıza çevirelim. Milli değerlerimize sahip çıkacağız ya dem bu dem, zaman bu zaman. Gelin şu anda dolarınızı, euronuzu TL'ye çevirin.
* Bizi yıkmak, bizi mahkum etmek isteyenlere karşı yastığımın altında varsa bu para hemen bunu TL'ye çevirmeliyim. 'Efendim zarar edersek ne olur?' Bak, bu millidir, bunda bereket vardır merak etme.
* Faiz meselesini çözmemiz gerekiyor. Yalnızlığımı biliyorum ama mücadelemi sürdüreceğim. Kararlıyım! Faizi bir sömürü aracı olarak görüyorum ve faizi yatırımcıyı köşeye sıkıştırma aracı olarak görüyorum. Şimdi yatırımcı ne yapacak zaten imza atarken nereye imza attığını bilmiyor. Önündeki sözleşmede cümleler öyle yazılı ki karıncalar okuyamaz. Yüzde kaçla aldığının bile farkında değil. Malesef bu metinlere imzalar atılmak suretiyle yüzde 18'lere çıkıyor. Bu yatırımcının bu faizle kazanması mümkün değil.
GÖZYAŞLARI SÜZÜLÜRDÜ
* Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaptan Ahmet Erdoğan Uluslararası Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi Eğitim Külliyesi'nin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, babasını anlattı: Nafakasını temin için 15 yaşında Zonguldak'a, sonra İstanbul'a gelen babam Denizcilik İşletmeleri'nde kaptanlık unvanını almıştı. Babam randevulaşarak eve gelmezdi. Çat kapı misafirlerle eve gelir, annemde yer sofrasını döşer yemeğimizi yerdik. Karadenizli olarak turşularımız, kavurmalarımız hazırdı. Gelen de umduğunu değil bulduğunu yerdi. Disiplinli bir o kadar da merhametli olan Kaptan Erdoğan babacığım, isminin böyle bir okula verildiğini görseydi gözyaşlarının sakallarından süzüldüğünü görürdük...
PUTİN'E SÖYLEDİM
* Putin'e Rusya ziyaretinde alışverişlerimizde yerel paramızı kullanalım dedik. Biz size Rus Rublesiyle ödeme yapalım, siz bize Türk Lirası ile ödeme yapın. Bunu Çin'e de teklif ettim. Olumlu görüldü. Makul kabul edildi. Merkez Bankalarına talimatları verdik. Bu yolla yapacağız. Yastığının altında ne varsa gel bunu altına yatır, TL'ye yatır. Bir kez daha altını çizerek tekrar ediyorum. Türkiye ekonomisi sağlam temeller üzerine kuruludur. Aynı şeyi Çin'e, İran'a teklif ettim. Makul karşılandı. Bundan sonra aramızdaki bu münasebetleri Merkez Bankalarımıza da talimat verdik bu yollarla yürütmeye çalışacağız. Ekranları başında bizi izleyenlere sesleniyorum. Yastığının altında ne varsa gel bunu altına yatır, gel bunu TL'ye yatır. Bununla beraber piyasayı düzenleyelim.
* Erdoğan , "Cevahir ailesine çağrımıza kulak verip açılışını yaptığımız bu alışveriş merkezinde kiralamaları döviz yerine Türk lirasıyla yaptıkları için teşekkür ediyorum. Cevahir AVM'nin tüm sektöre örnek olmasını rica ediyorum. Ülkemizdeki tüm yerli yabancı şirketlerden Türkiye'ye güvenmelerini bekliyorum" dedi.akta tutmuştur. Küresel piyasalardaki dalgalanmanın Türkiye'deki etkisi geçicidir. Mesele bunu çok kısa sürede atlatmak. Türkiye nasıl 2008 krizin rahat atlatmışsa bu dönemide geride bırakacaktır.
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