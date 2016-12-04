Kanlı gözyaşı!

Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Son örneği Kütahya'da yaşandı. Evlerinde alkol alan 29 yaşındaki Mustafa Kandemir ile eşi Vildan Kandemir (28) arasında tartışma çıktı. Öfkeli koca, genç kadına 5 el ateş edip kaçtı. Silah sesleri üzerine apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, Kandemir'in hayatını kaybettiğinibelirledi. Genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emniyet güçleri, Mustafa Kandemir'i yakalamak için çalışma başlattı. Öldürülen Vildan Kandemir, 5 Ağustos 2015 tarihinde alkolün etkisiyle tartıştığı eşi MustafaKandemir'i göğsünden bıçakla yaralamıştı. Eşinin ardından gözyaşı döken kadın,polislere eşinin kendisine sürekli olarakşiddet uyguladığını bu nedenle onubıçakladığını söyledi. Vildan Kandemir bir süre cezaevinde tutuklu olarak kaldıktan sonra tahliye oldu, eşi Mustafa Kandemir de hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Kandemir çifti bu olayın ardında tekrar birlikte yaşamaya başladı. Mustafa Kandemir'in çeşitli suçlardanpoliste suç kaydının olduğu belirtildi.
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