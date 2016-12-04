Yol Durumu
  1. Kadıköy alev alev
  2. Bakan Çavuşoğlu, Aliyev ile görüştü

Kanlı gözyaşı!

, geçen yıl bıçaklayıp ardından gözyaşı döktüğü eşi tarafından katledildi. Polis, cani kocanın peşine düştü

Kanlı gözyaşı!
Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. Son örneği Kütahya'da yaşandı. Evlerinde alkol alan 29 yaşındaki Mustafa Kandemir ile eşi Vildan Kandemir (28) arasında tartışma çıktı. Öfkeli koca, genç kadına 5 el ateş edip kaçtı. Silah sesleri üzerine apartman sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, Kandemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emniyet güçleri, 'i yakalamak için çalışma başlattı. Öldürülen , 5 Ağustos 2015 tarihinde alkolün etkisiyle tartıştığı eşi Mustafa Kandemir'i göğsünden bıçakla yaralamıştı. Eşinin ardından gözyaşı döken kadın, polislere eşinin kendisine sürekli olarak şiddet uyguladığını bu nedenle onu bıçakladığını söyledi. Vildan Kandemir bir süre cezaevinde tutuklu olarak kaldıktan sonra tahliye oldu, eşi Mustafa Kandemir de hastanede tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Kandemir çifti bu olayın ardında tekrar birlikte yaşamaya başladı. Mustafa Kandemir'in çeşitli suçlardan poliste suç kaydının olduğu belirtildi.
Etiketler: , , ,
  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar