Kadıköy alev alev

İstanbul Kadıköy'de dün bir türkü barda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlıkekiplerine haber verdi. 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın üst katlara kadar çıktı. Binada yaşayanlar büyük panik ve korku yaşadı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Ekipler, yoğunduman nedeniyle binada mahsur kalan 4kişi kurtardı. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürüldü. Binada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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