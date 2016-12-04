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alev alev

Kadıköy alev alev
İstanbul 'de dün bir türkü barda çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın üst katlara kadar çıktı. Binada yaşayanlar büyük panik ve korku yaşadı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Ekipler, yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 4 kişi kurtardı. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürüldü. Binada büyük çapta maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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