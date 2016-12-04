İstanbullulara İstanbulkart müjdesi

İstanbulluların toplu ulaşımda olmazsa olmazı İstanbulkart'a yeni yılda büyük değişiklikler geliyor. İstanbulkart seyahat ve alışverişi tek kartta buluştururken yeni uygulamaları da bünyesinde barındırıyor. İşte o değişiklikler...
İstanbulkart yeni yılda büyük dönüşüm yaşayarak seyahat ve alışverişi tek kartta buluşturuyor. IOS ve Play marketten indirilebilecek yeni uygulamalar ile cepten İstanbulkart'a para yükleme dönemi başlıyor.
HARÇLIKLAR KARTA YÜKLENEBİLECEK
Uygulama ile hesap oluşturarak ister sabit dolum cihazından ister cep telefonundan yükleme yapılabilecek. Farklı bankalara ait kartlar da bu hesapta birleştirilebilecek. Mevcut pos cihazlarının İstanbulkart'a uyumlu olması için üzerine kart okuyucu yerleştirilecek.
Bu sayede ebeveynler çocuklarının harçlıklarını İstanbulkart'a yükleyebilecek. Öte yandan elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi faturalar da İstanbulkart ile ödenebilecek. 5 dil özelliğine sahip olacak uygulama yabancılar tarafından da kolaylıkla kullanılabilecek. İstanbulkart ile otopark ücreti de ödenecek. (Yenişafak)
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