► Fransa, 23 Nisan-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar, ülkesindeki OHAL'i uzattı. Fransa'nın en önemli noktaları Eyfel Kulesi, Zafer Takı, metrolar ve diğer meydanlarda askerlerle birlikte yaşamak zorunda kalan Fransızlar, "Ülkemiz için risk varsa, OHAL uzatılmalı" yorumunu yaptı. Ülkeleri için ne gerekiyorsa destek kararı alan ve kamuoyu yoklamalarında bunu net olarak gösteren Fransızlar'ın 'milli' duruşu övgüyü hak etti. Peki Türkiye'deki OHAL sürecinde 'içimizdeki Fransızlar'ın tutumu ne oldu? Başta TÜSİAD olmak üzere, geçmişte olduğu gibi hükümeti yönetemeyenler Fransa'yı görmezden gelmekte ısrarlı. Türkiye'deki OHAL'in hemen bitmesini, FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine operasyon yapılmamasını isteyen 'İçimizdeki Fransızlar', hadlerini aşmakta sınır tanımadı. Yalılarda yaşayanlar ise, Türkiye'deki OHAL'e tepki gösterdi.
Halk, OHAL'e tam destek verirken, yalılarında hükümetleri devirmek için plan yapanların bu tutumu sosyal medyada da geniş yer buldu. İşte o yorumlar:
► Siz her şey olabilirsiniz. Ama Türk olamazsınız.
► Biz size zengin olamazsınızdemedik ki!!!
► Türk görünümlüler pirincin içindeki beyaz taş gibiler. Dikkat etmek şart.
► Yalılarda yaşayanlarkimi zaman FETÖ'cü, İngiliz,Alman oldu. Ancak bir kezbile Türk olamadılar.
► Yalıdan gerçekleri görmek zordur.
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