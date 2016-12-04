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İçimizdeki Fransızlar

Asker kenti Paris’te yaşayanlar, ‘Ülkemiz için uzatılsın’ dedi. ‘İçimizdeki Fransızlar’ geçmişte iş yaptıkları terör örgütü ’ye yapılan operasyonlar nedeniyle, ‘OHAL kalksın’ dedi

İçimizdeki Fransızlar
Fransa, 23 Nisan-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar, ülkesindeki 'i uzattı. 'nın en önemli noktaları Eyfel Kulesi, Zafer Takı, metrolar ve diğer meydanlarda askerlerle birlikte yaşamak zorunda kalan Fransızlar, "Ülkemiz için risk varsa, OHAL uzatılmalı" yorumunu yaptı. Ülkeleri için ne gerekiyorsa destek kararı alan ve kamuoyu yoklamalarında bunu net olarak gösteren Fransızlar'ın 'milli' duruşu övgüyü hak etti. Peki Türkiye'deki OHAL sürecinde 'içimizdeki Fransızlar'ın tutumu ne oldu? Başta olmak üzere, geçmişte olduğu gibi hükümeti yönetemeyenler Fransa'yı görmezden gelmekte ısrarlı. Türkiye'deki OHAL'in hemen bitmesini, ve gibi terör örgütlerine operasyon yapılmamasını isteyen 'İçimizdeki Fransızlar', hadlerini aşmakta sınır tanımadı. Yalılarda yaşayanlar ise, Türkiye'deki OHAL'e tepki gösterdi.



Halk, OHAL'e tam destek verirken, yalılarında hükümetleri devirmek için plan yapanların bu tutumu sosyal medyada da geniş yer buldu. İşte o yorumlar:
► Siz her şey olabilirsiniz. Ama Türk olamazsınız.
Biz size zengin olamazsınız demedik ki!!!
► Türk görünümlüler pirincin içindeki beyaz taş gibiler. Dikkat etmek şart.
Yalılarda yaşayanlar kimi zaman FETÖ'cü, İngiliz, Alman oldu. Ancak bir kez bile Türk olamadılar.
► Yalıdan gerçekleri görmek zordur.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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