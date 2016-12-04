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Hükümetten kritik açıklaması!

Başbakan Yardımcısı bedelli askerliğin gündemde olmadığını söyledi.

Hükümetten kritik bedelli askerlik açıklaması!

tartışmalarına hükümetten yanıt geldi. Başbakan Yardımcısı özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada bedelli askerliğin gündemde olmadığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Bedelli askerlik için bir hazırlık olacak mı" sorusuna, "Türkiye'nin yurtiçinde ve yurtdışında çok önemli terör operasyonları yaparken bedelli askerliğin gündeme gelmesi mümkün değil" ifadesinde bulundu.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar 12:24
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