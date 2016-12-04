Hükümetten kritik bedelli askerlik açıklaması!

Bedelli askerlik tartışmalarına hükümetten yanıt geldi. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada bedelli askerliğin gündemde olmadığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Bedelli askerlik için bir hazırlık olacak mı" sorusuna, "Türkiye'nin yurtiçinde ve yurtdışında çok önemli terör operasyonları yaparken bedelli askerliğin gündeme gelmesi mümkün değil" ifadesinde bulundu.