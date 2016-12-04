Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasını gören Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Togo'dan Brezilya'ya, ABD'den İngiltere'ye kadar farklı ülkelere kaçtıkları belirlenen örgütün üst düzey yöneticisi firari 10 sanık hakkında hazırlanan iade talepnameleri, ilgili ülkelere iletilmesi için Adalet Bakanlığına gönderildi.

Alınan bilgiye göre, terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden, eski Koza-İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın İpek ve Talip Büyük'ün İngiltere'de, Nejdet Başaran'ın Hollanda'da, Cemil Koca'nın Togo'da, Hamdullah Bayram Öztürk'ün Brezilya'da, Mehmet Ali Büyükçelebi, Ahmet Kurucan ve Ahmet Kara'nın ABD'de, Ahmet Şahinalp ve Mehmet Ali Şengül'ün ise Almanya'da bulundukları tespit edildi.

FETÖ çatı davasına bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, bu belirlemeler ışığında, İpek ve Büyük'ün iadesi için İngiltere, Başaran için Hollanda, Koca için Togo, Öztürk için Brezilya, Büyükçelebi, Kurucan ve Kara için ABD, Şahinalp ve Şengül için ise Almanya adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnamesi düzenlendi.

İade talepnameleri, ilgili ülkelere iletilmesi için Adalet Bakanlığına gönderildi.

İADESİ İSTENEN SANIKLAR

İadesi talep edilen sanıklardan Hamdi Akın İpek ve yakın aile bireyleri hakkında, "terör örgütü üyesi ve yöneticisi olmak, terör örgütü propagandası yapmak ve terörizmi finanse etmek" suçlarından soruşturma bulunuyor.

FETÖ'nün "Almanya imamı" olduğu iddia edilen Şahinalp'in 2014'te, "Hollanda imamı" olduğu iddia edilen Başaran'ın ise 1970'den itibaren İzmir'de oluşturulan örgütün çekirdek kadrosunda olduğu ve 2013'te yurt dışına kaçtığı belirtiliyor.

Firari sanık Cemil Koca'nın FETÖ'nün "Ankara imamı" olduğu belirtiliyor. KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davanın da sanıkları arasında bulunan Koca'nın, Ankara'daki FETÖ okullardan sorumlu olduğu ve 2014'e kadar "Ankara il imamı" olarak faaliyet göstererek, iş adamlarından "himmet" adı altında yüklü miktarda para topladığı ifade ediliyor.

FETÖ çatı iddianamesinde Talip Büyük'ün "Kuzey Irak ve Ortadoğu imamı" olduğu ve örgütün finansmanında kilit rol oynadığı kaydediliyor.

Hamdullah Bayram Öztürk'ün "Molla" ve "Brezilya imamı" olduğuna yer verilen iddianamede, Kurucan'ın ise Fetullah Gülen'den sonra örgüt için lider adayları arasında gösterildiği, Gülen'in yeğeniyle evli olduğu ve örgüt adına "Molla" olarak faaliyet yürüttüğü bildiriliyor.

İddianamede sanık Ahmet Kara'nın ise örgüt içinde "tayin heyeti üyesi" olduğu ve "bir dönem örgütün mahrem hizmetlerden saydığı TSK, Emniyet ve MİT'in imamlarının" kendisine bağlı olarak görev yaptığı belirtiliyor.

Sanık Büyükçelebi'nin örgüt içerisindeki sorumluluk alanının Ankara "imamlığı" ile başladığı, Eskişehir ve İzmir "imamlıkları" yaptıktan sonra "tayin heyeti" içerisinde faaliyet yürüttüğüne yer verilen iddianamede, Şengül'ün ise örgütün etkili isimlerinden olduğu ve "istişare heyeti üyesi" olarak görev yaptığı kaydediliyor.