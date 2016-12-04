Erdoğan da Atatürk’tür

FETÖ'ye karşı yaptığı yürüyüş ve kardeşi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileriyle son günlerde CHP içinde tartışma yaratan Celal Kılıçdaroğlu, Beyaz TV ekranlarından yine dikkat çekici bir yorumda bulundu. Celal Kılıçdaroğlu,"Tayyip ErdoğanAtatürk'ün koltuğundaoturan bir insan o dabir Atatürk. TürkiyeCumhuriyeti'ndecumhurbaşkanı olanAtatürk'tür" dedi. FETÖ'yü eleştirdiği için birçok CHP'li tarafından eleştirildiğini belirten Celal Kılıçdaroğlu, ağabeyinin de kripto FETÖ'cüler tarafından kandırıldığına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan hakkındaki açıklamaları, sosyal medyada da büyük destek buldu. Binlerce kişi, CHP'nin iyi yönetilmediğini Celal Kılıçdaroğlu'nun, 'Kral çıplak' demesinin parti içindekileri rahatsız ettiği minvalinde yorumlar yazdı. Celal Kılıçdaroğlu,disipline verildiği içinCHP'den istifa etmişti.
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