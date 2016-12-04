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Erdoğan da Atatürk’tür

Erdoğan da Atatürk’tür
FETÖ'ye karşı yaptığı yürüyüş ve kardeşi Genel Başkanı 'na yönelik eleştirileriyle son günlerde CHP içinde tartışma yaratan , ekranlarından yine dikkat çekici bir yorumda bulundu. Celal Kılıçdaroğlu, "Tayyip Erdoğan Atatürk'ün koltuğunda oturan bir insan o da bir Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı olan Atatürk'tür" dedi. 'yü eleştirdiği için birçok CHP'li tarafından eleştirildiğini belirten Celal Kılıçdaroğlu, ağabeyinin de kripto FETÖ'cüler tarafından kandırıldığına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan hakkındaki açıklamaları, sosyal medyada da büyük destek buldu. Binlerce kişi, CHP'nin iyi yönetilmediğini Celal Kılıçdaroğlu'nun, 'Kral çıplak' demesinin parti içindekileri rahatsız ettiği minvalinde yorumlar yazdı. Celal Kılıçdaroğlu, disipline verildiği için CHP'den istifa etmişti.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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