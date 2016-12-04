Yol Durumu
  1. Okullar 2 gün tatil

'da patlama: 2 çocuk yaralı

’ın ilçesinde 2 çocuk, yerde buldukları cismin ellerinde patlaması sonucu yaralandı.

Diyarbakır Surda patlama
'ın ilçesinde 2 çocuk, yerde buldukları cismin ellerinde patlaması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 14.45 sıralarında Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Büyükakar Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, 2 çocuk yerde bir cisim buldu. Cismin içini açan çocukların çıkan tozu çakmakla yakmaları üzerine patlama yaşandı. Patlamada M.İ. (13) ve Ş.A. (11) adlı çocuklar yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı çocuklardan M.İ., durumunun ağır olması nedeniyle Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Patlamanın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, incelemede bulunduktan sonra çok yönlü soruşturma başlattı.
Etiketler: ,
  • 04 Aralık 2016, Pazar 17:47
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar