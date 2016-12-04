Yol Durumu
  1. Mısır, ABD’ye yalvarıyor
  2. Kılıçdaroğlu: Çok üzgünüm

Demirtaş’a bağlama!

Demirtaş’a bağlama!
Haklarında açılan terör soruşturması kapsamında tutuklanan Eş Genel Başkanı , 4 Kasım günü Diyarbakır'dan Edirne'ye getirilerek F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Demirtaş, kendisini ziyarete gelen avukatlarından Metin Kılavuz'a, "Bana bir bağlama ayarlayabilirsen sevinirim" diyerek saz istedi. Cezaevi yönetimi gelen sazlardan birini Demirtaş'a teslim etti.
Etiketler: , ,
  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar