Demirtaş’a bağlama!

Haklarında açılan terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım günü Diyarbakır'dan Edirne'ye getirilerek F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Demirtaş, kendisini ziyarete gelen avukatlarından Metin Kılavuz'a, "Bana bir bağlama ayarlayabilirsen sevinirim" diyerek saz istedi. Cezaevi yönetimi gelen sazlardan birini Demirtaş'a teslim etti.
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