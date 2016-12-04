Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime 2 gün ara verildi.

Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkili olan kar nedeniyle ilçe merkez ile bağlı köylerdeki tüm okullar 5 ve 6 Aralık günleri tatil edildi.

Öte yandan, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, trafik ekipleri kar ve buzlanmadan dolayı sürücüleri tedbirli olmaları için uyarıyor.