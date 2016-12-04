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’daki lere Erdoğan damgası

’da devam eden lerde 'a oy çıktı. Bazı seçmenler Van Der Bellen ve Hofer'ın isimlerinin yer aldığı oy pusulasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ismini ekledi.

Avusturya’daki seçimlere Erdoğan damgası
'da kayıtlı yaklaşık 6,4 milyon seçmen yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sabah saatlerinden itibaren sandığa giderek oy kullanmaya başladı. 6 yıl görev yapacak yeni cumhurbaşkanının belirleneceği lerde ilginç bir olay yaşandı. Bazı seçmenler Yeşiller Partisinin adayı Alexander Van Der Bellen ve Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) adayı Norbert Hofer'ın isimlerinin yer aldığı oy pusulasına 'ın da ismini ekledi. Oy pusulasının altına yazıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini ekleyen bazı seçmenler, oy pusulasının fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar 18:52
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