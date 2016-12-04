Adana'nın Aladağ ilçesinde özel öğrenci yurdunda çıkan yangınla ilgili adliyeye sevk edilen 5 kişiden, yurt müdürü ve dernek başkanının da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, gözaltındaki yurt müdürü Cumali Genç ve Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail U'nun da arasında yer aldığı 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Genç ve İsmail U. ile ismi açıklanmayan iki kişi tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltındaki diğer 3 şüphelinin ise İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Adana'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım'da özel öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.
Olayla ilgili 14 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 6'sı daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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