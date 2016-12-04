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2019’da havada

2019’da havada
F-35 nın üreticileri arasında yer alan Türkiye daha önce 6 adet uçağı için sipariş vermişti. İkinci parti için de 24 adet daha toplu sipariş verildi. F-35'lerin ilk 2 adedi 2018 yılında Türkiye'ye teslim edilecek. Pilotların eğitimleri de tamamlandıktan sonra 2 uçak 2019 yılının ilk yarısında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda göreve başlamış olacak. Aynı yıl 2 adet F-35 uçağı daha envantere katılacak. Geri kalan uçaklar ise belli aralıklarla Türkiye'ye getirilecek. F-35'in, radara yakalanmayan özelliğine dikkat çekildi.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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