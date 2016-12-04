12 yılın intikamını polis önledi

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 6 ay önce Beykoz'daki evinde silahlı saldırıdan sağ kurtulan Şahinler Çetesi lideri Sedat Şahin'e yönelik saldırı soruşturmasında Sarallar Çetesi'nden 11 kişiyi gözaltına almıştı. Yeni saldırı hazırlıkları yaptıkları belirlenen her iki çeteye geçen perşembe günü İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Uşak ve Samsun'da operasyon düzenlendi. Cinayet, yaralama, yağma, talan, baskın ve haraç gibi suçlardan aranan 35 çete üyesi yakalandı. Adreslerde, birbirlerine karşı hazırlanan istihbarat ve saldırı planları ile silah ve mühimmatlar ele geçirildi.
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