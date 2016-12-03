Yüksekova'da asker kar üstünde namaz kıldı

Fotoğraf Hakkari Yüksekova'dan... Kanlı terör örgütüyle mücadelede canını ortaya koyan Mehmetçik, hendek terörürün ardından çatışmaları kırsala taşıyan PKK'ya göz açtırmıyor, bir taraftan da kar üstünde ibadetini yerine getiriyor.

HAVA SICAKLIĞI -16'YA KADAR DÜŞÜYOR

Yoğun kar yağışının yaşandığı Yüksekova'da hava sıcaklığı zaman zaman -16 seviyelerine kadar düşebiliyor.

İşte kar üstünde namaz ibadetini yerine getiren askerler: