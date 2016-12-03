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Yüksekova'da asker kar üstünde namaz kıldı

Hakkari Yüksekova'da zorlu geçen kış şartlarına rağmen , namaz ibadetini terk etmiyor.

Yüksekovada asker kar üstünde namaz kıldı

Fotoğraf Hakkari Yüksekova'dan... Kanlı terör örgütüyle mücadelede canını ortaya koyan , hendek terörürün ardından çatışmaları kırsala taşıyan PKK'ya göz açtırmıyor, bir taraftan da kar üstünde ibadetini yerine getiriyor.

HAVA SICAKLIĞI -16'YA KADAR DÜŞÜYOR
Yoğun kar yağışının yaşandığı Yüksekova'da hava sıcaklığı zaman zaman -16 seviyelerine kadar düşebiliyor.

İşte kar üstünde namaz ibadetini yerine getiren askerler:
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi 16:45
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