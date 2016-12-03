'Yağmur'suz kaldılar

Henüz 21 yaşındaki Yağmur, korkunç bir karar verdi. Çareyi intihar etmekte bulan genç kız, sevenlerini üzdü. Kayseri'de yaşayan 21 yaşındaki Yağmur Erciyes, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Bu nedenlebunalıma girdi. Tedavi olmayıda kabul etmedi. İçine kapandı.Kimseyle konuşmamaya başladı.İçinde bulunduğu zorlu dönemi birtürlü atlamadı. Dün ise ailesinin uyuduğu sırada 7'nci kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Birsüre etrafa baktı.Ardından da kendisinin boşluğabıraktı. Yaklaşık 25 metreyükseklikten beton zemineçakılan Erciyes, feci şekildehayatını kaybetti. Çıkan gürültü üzerine pencereye çıkan yakınları ise gözlerine inanamadı. Hemen aşağıya koşanaile biriyleri sağlık ekipleriniaradı. Olay yerine giden ekiplergenç kızın öldüğünü belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, genç kızın sosyal paylaşım sitesindeki hesabından en son gece saat 01.53'te, "Ozaman yaşamak için ölmekgerek" mesajını paylaştığı görülüdü. Hayatının baharında aramızdanayrılan Yağmur'un ölümüailesini ve arkadaşlarını yasaboğdu.
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