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'Yağmur'suz kaldılar

Bir süredir bunalımda olan Yağmur, 7’nci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti. Ölümü yakınlarını yasa boğdu

Yağmursuz kaldılar
Henüz 21 yaşındaki Yağmur, korkunç bir karar verdi. Çareyi intihar etmekte bulan genç kız, sevenlerini üzdü. Kayseri'de yaşayan 21 yaşındaki Yağmur Erciyes, psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Bu nedenle bunalıma girdi. Tedavi olmayı da kabul etmedi. İçine kapandı. Kimseyle konuşmamaya başladı. İçinde bulunduğu zorlu dönemi bir türlü atlamadı. Dün ise ailesinin uyuduğu sırada 7'nci kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Bir süre etrafa baktı. Ardından da kendisinin boşluğa bıraktı. Yaklaşık 25 metre yükseklikten beton zemine çakılan Erciyes, feci şekilde hayatını kaybetti. Çıkan gürültü üzerine pencereye çıkan yakınları ise gözlerine inanamadı. Hemen aşağıya koşan aile biriyleri sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine giden ekipler genç kızın öldüğünü belirledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, genç kızın sosyal paylaşım sitesindeki hesabından en son gece saat 01.53'te, "O zaman yaşamak için ölmek gerek" mesajını paylaştığı görülüdü. Hayatının baharında aramızdan ayrılan Yağmur'un ölümü ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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