Vankurtaran

Van’ın İran sınırındaki BöğrüpekOkulu’nda görev yapan öğretmenler, güvenlik nedeniyle tadilat için usta bile bulamadı. İnternetten bakım ve onarım öğrenen öğretmenler, kolları sıvayıp çocukların umudu oldu
Van'a 168, Başkale İlçesi'ne 64 kilometre uzaklıkta İran sınırında bulunan Böğrüpek İlk ve Ortaokulu, öğretmenlerinin üstün gayreti sonucu bölgenin örnek okullarından biri oldu. Okulun duvar, zemin ve çatısına bakım ve onarım yaptırmak üzere usta arayan öğretmenler, sınırda bulunan okula güvenlik nedeniyle ustaların gelmemesi üzerine bu işleri internetten öğrendi. Yaklaşık 500 öğrencinin eğitim gördüğüprefabrik okulun eksiklerini iki aylık süredegece gündüz demeden çalışarak gideren, bakımve onarımını yapan fedakar öğretmenler,verdikleri eğitimle de öğrencilerin ilgenelindeki başarısını her geçen gün arttırdı. Kıyafet ve kırtasiye gibi yardımlarla da öğrencilerini sevindiren öğretmenler, köylüyü bu çabaya ortak edebilmek için camiye gidip konuşma bile yaptı. Köylünün de yalnız bırakmadığı öğretmenler, el birliğiyle öğrencilerinin sınırda özel okulları aratmayacak güzelliğe ve eğitim kalitesine sahip bir okula gitmesine imkan sağladı.
ÖZEL OKULLARI ARAMIYOR
Okul Müdürü ve Türkçe Öğretmeni Şule Aydın, Böğrüpek'e ağlayarak geldiğini, bir hafta kimseyle konuşmadığını ve yemek yemediğini söylerken okulun hikayesini şu sözlerle anlattı: "Bir hafta sonra kapının önünde odun kırmaya, soba yakmaya, kamyonla Van'a gidip malzeme getirmeye başladım. Biz buraya öğretmenlik için geldik. Ancak öğretmenlikle birlikte birçok şey öğrendik. Öğretmenlerimve ben artık fayans nasıl döşenir,harç nasıl karılır, kıvamı nasıltutturulur, biliyoruz. Bu çalışmayı 25 derece sıcakta yapmak daha keyifli olurdu kimileri için ama Böğrüpek'te, eksi 15 derecede ve birçok imkandan yoksun yapmak, bambaşka bir duygu. Ben hayatımda hiç boya yapmamıştım ama boyanın tinerle nasıl inceltildiğini biliyoruz. Çünkü burada siz her şeysiniz."
* Böğrüpek'te göre yapan öğretmenler "Biz Türkiye'de değil gibiyiz. Hava durumuna bakarken bile İran'dan bakıyoruz" dedi. Böğrüpek Köyü'nden İran'a 15 dakikada gidilirken Başkale'ye gidiş arabayla tam 1.5 saat sürüyor.
* Böğrüpek'in öğretmenleri öğrencileri için hem inşaat işçisi, hem anne, baba hem de boyacı oldular.
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