Başbakan Binali Yıldırım, Otonomi'nin Ankara'nın gelişimine katkı yapacağını belirterek, şöyle konuştu: 14 yıl öncesinin Türkiye'si ile bugünün Türkiye'si aynı değil. 14 yıl önce Türkiye'de istikrar yoktu, güven yoktu. Bugün Allah'a şükür güven var, istikrar var, güçlü siyasi bir irade var. AK Parti 14 yılda bir Türkiye'yi 3 Türkiye yaptı. IMF kapılarında dolanan bir ekonomiyi defetti ve artık denetlenen değil, kendi kararını kendi veren bir Türkiye var. Türkiye büyüyor. Türkiye ile birlikte şehirler de büyüyor. Bugünün Türkiye'si dünyanın 20 ekonomisini içinde. Artık uluslar arası piyasalarda enerjiden ulaştırmaya sağlıktan tarıma birçok alanda ülkemizin önemi artmaya devam ediyor.
Üç Türkiye
Başbakan Binali Yıldırım, Otonomi'nin Ankara'nın gelişimine katkı yapacağını belirterek, şöyle konuştu: 14 yıl öncesinin Türkiye'si ile bugünün Türkiye'si aynı değil. 14 yıl önce Türkiye'de istikrar yoktu, güven yoktu. Bugün Allah'a şükür güven var, istikrar var, güçlü siyasi bir irade var. AK Parti 14 yılda bir Türkiye'yi 3 Türkiye yaptı. IMF kapılarında dolanan bir ekonomiyi defetti ve artık denetlenen değil, kendi kararını kendi veren bir Türkiye var. Türkiye büyüyor. Türkiye ile birlikte şehirler de büyüyor. Bugünün Türkiye'si dünyanın 20 ekonomisini içinde. Artık uluslar arası piyasalarda enerjiden ulaştırmaya sağlıktan tarıma birçok alanda ülkemizin önemi artmaya devam ediyor.
Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Gazete
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