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Üç Türkiye

Üç Türkiye
500 milyon TL yatırımla Esenboğa Yolu Akyurt Kavşağı'nda 400 dönüm alanda kurulan Avrupa'nın en büyük otomotiv ticaret ve yaşam merkezi Otonomi'nin açılışı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tarafından yapıldı. Erdoğan ve Yıldırım, daha sonra Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi'nin de açılışını yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, Otonomi'nin Ankara'nın gelişimine katkı yapacağını belirterek, şöyle konuştu: 14 yıl öncesinin Türkiye'si ile bugünün Türkiye'si aynı değil. 14 yıl önce Türkiye'de istikrar yoktu, güven yoktu. Bugün Allah'a şükür güven var, istikrar var, güçlü siyasi bir irade var. AK Parti 14 yılda bir Türkiye'yi 3 Türkiye yaptı. IMF kapılarında dolanan bir ekonomiyi defetti ve artık denetlenen değil, kendi kararını kendi veren bir Türkiye var. Türkiye büyüyor. Türkiye ile birlikte şehirler de büyüyor. Bugünün Türkiye'si dünyanın 20 ekonomisini içinde. Artık uluslar arası piyasalarda enerjiden ulaştırmaya sağlıktan tarıma birçok alanda ülkemizin önemi artmaya devam ediyor.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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