Telefon cinayeti

Korkunç olay dün İstanbul Pendik'te yaşandı. 19 yaşındaki EnesTuran ve 3 arkadaşı arasında cep telefonu yüzünden tartışma çıktı. Arbedede Turan kavga ettiği kişiler tarafından boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti. Caniler taksiye binerek kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Harekete geçen emniyet güçleri, 3 kişiyi kaldırımdaotururken yakaladı. Aşırı derecede alkollü oldukları tespit edilen şüpheliler karakola götürüldü. Enes Turan'ın cenazesi Adli Tıp'a gönderildi.
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