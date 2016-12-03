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Telefon cinayeti

, cep telefonu yüzünden tartıştığı arkadaşları tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Telefon cinayeti
Korkunç olay dün İstanbul Pendik'te yaşandı. 19 yaşındaki Enes Turan ve 3 arkadaşı arasında cep telefonu yüzünden tartışma çıktı. Arbedede Turan kavga ettiği kişiler tarafından boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti. Caniler taksiye binerek kaçtı. Dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Harekete geçen emniyet güçleri, 3 kişiyi kaldırımda otururken yakaladı. Aşırı derecede alkollü oldukları tespit edilen şüpheliler karakola götürüldü. 'ın cenazesi Adli Tıp'a gönderildi.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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